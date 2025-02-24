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Kutay Tek Avrupa Şampiyonu Oldu

Kutay Tek Avrupa Şampiyonu Oldu
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Samsun'da düzenlenen 25. Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. sporcusu Kutay Tek, Klasik Yay U21 Erkek Takım kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye, şampiyonada toplam 20 madalya kazandı.

Samsun'da düzenlenen 25. Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Kutay Tek, Klasik Yay U21 Erkek Takım Kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2025 Salon Avrupa Şampiyonası, yapılan final atışlarıyla tamamlandı. Türkiye, tüm kategorilerde ve takım halinde olmak üzere toplam 36 sporcuyla katıldığı şampiyonada 11 bireysel ve 9 takım olmak üzere 20 madalya kazandı.

Kayserili sporcu Kutay Tek ile birlikte Berkay Akkoyun ve Mustafa Özdemir'den oluşan Klasik Yay U21 Erkek Takımı Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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