Kütahyaspor sahasında kazandı

TFF 3. Lig 4. Grup 21. hafta maçında Kütahyaspor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri'ni 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü Aykut Çift'in ortasıyla Sedat Cengiz'in kafa vuruşuyla geldi. Bu galibiyetle Kütahyaspor, puanını 56'ya çıkararak liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig 4. Grup 21. hafta karşılaşmasında Kütahyaspor, sahasında karşılaştığı Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri'ni 1-0 mağlup etti.

Dumlupınar Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Ev sahibi ekip topa daha fazla sahip olurken, konuk takım hızlı ataklarla gol aradı. İlk 45 dakikada gol çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarının 49. dakikasında Kütahyaspor öne geçti. Aykut Çift'in yaptığı ortada Sedat Cengiz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu gol maçın da sonucu oldu.

Kalan dakikalarda iki takım da skor üretemedi. Karşılaşma 1-0 Kütahyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 56'ya yükselten Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü. Ligin bitimine 9 hafta kala puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
