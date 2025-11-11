Haberler

Kütahyaspor'dan Bahis Soruşturması Açıklaması

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 12 futbolcunun Kütahyaspor ile olan ilişkileri değerlendirildi. Kulüp, futbolcuların herhangi bir bahis faaliyetine karışmadığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevklerle ilgili Kütahyaspor'dan kamuoyuna açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, PFDK'ya sevk edilen 12 futbolcuyla ilgili TFF tarafından gönderilen savunma yazılarının dikkatle incelendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda futbolcularımızın hiçbirinin Kütahyaspor'a imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetine karışmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kütahyaspor yönetimi, sürecin yakından takip edildiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacağını bildirdi. - KÜTAHYA

Haberler.com
