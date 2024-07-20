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Kütahya'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yarışması Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

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Kütahya Millet Bahçesinde 4 kategoride düzenlenen yarışmada öğrenciler, harita ve pusula yardımıyla hedefleri bulmak için mücadele etti. Derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, önümüzdeki ay 30 Ağustos Zafer Bayramı için yeni bir yarışma düzenleyeceğini açıkladı.

Kütahya'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yarışması, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya Millet Bahçesinde küçükler, gençler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler olmak üzere 4 kategoride yarışan öğrenciler, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yarışması'nda birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Harita ve pusula yardımı ile hedefleri sırasıyla en kısa sürede bulmak için yarışan sporcular, araziyi tanıma imkanı buldu. Yarışmalarda, Kütahya ve Tavşanlı'dan hakemler ve gözlemciler de görev aldı. Yarışma sonunda derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü ve İl Temsilcisi Nadire Ulutaş, yapılan etkinliğin anlamının yoğun olduğundan bahsederek, "Bugün Millet Bahçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma yarışması gerçekleştirdik. Katılım sağlayan sporcularımızın kategorileri küçükler, gençler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler olmak üzere 4 kategori ile yarışmamızı tamamlamış olduk. Yarışmamız güzel geçti, katılım sağlayan tüm sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum. Önümüzdeki ay 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak amacıyla tekrar Kütahya'mızda bir yarışma gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

15 Temmuz Kütahya Spor Spor Haberler

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