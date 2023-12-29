Kütahyalı İşitme Engelli Sporcu Milli Takım Kampına Davet Edildi

Kütahyalı işitme engelli sporcunun milli takım kampına davet edildiği bildirildi.

Judo antrenörü İsmail Kevzer, yaptığı açıklamada, 60 kilo judo sporcusu Muhiddin Efe'nin İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda İşitme Engelliler Milli Takım kampına davet edildiğini ifade etti. Kevzer, kampın 2-22 Ocak 2024 tarihleri arasında Kastamonu'nda yapılacağını belirtti.

Kevzer, "Kütahya olarak 2023 yılında gruplar hariç 18 tane Türkiye derecemiz var. Bir tane Balkan şampiyonluğu, iki tane Balkan beşinciliği elde ettik. İki sporcumuz da İşitme Engeliller de Türkiye ikinci ve üçüncüsü oldu. Sporcum Muhittin Efe, 2 Ocak'ta Kastamonu'da yapılacak olan kampa davet edildi. Hedefimiz büyük. Muhittin Efe'yi 6 yıldır çalıştırıyorum. Bu kolay değil, 6 yılın emeği bu" dedi.

Sporcu Muhittin Efe de, milli takım kampına çağrılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA