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Kütahyalı Atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kütahyalı Atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu

Denizli'de yapılan 52. Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında Kütahyalı atlet Sıla Ata, bir altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Denizli'de yapılan 52. Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında Kütahyalı atlet Sıla Ata, bir altın ve bir gümüş madalya kazandı.

16-17 Temmuz tarihlerinde Denizli'de yapılan 52. Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kütahyalı atlet Sıla Ata, bir altın, bir de gümüş madalya kazandı. Ata, 3.000 metre pistte Balkan ikincisi, 5.000 metre pist koşusunda da Balkan Şampiyonu olarak Türkiye'ye ve Kütahya'ya gurur yaşattı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "16-17 Temmuz'da Denizli'de yapılan 52. Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Sıla Ata, Milli takımımızda ilk gün 3.000 metre pistte Balkan ikincisi, ikinci gün 5.000 metre pist koşusunda Balkan Şampiyonu olarak ülkemize gümüş ve altın madalya kazandırdı. Sporcumuzu tebrik ederiz" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Denizli Sıla Spor Haberler

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