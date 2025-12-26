Potada Kütahya'nın zirvesi Zafertepe

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Yıldız Erkekler Basketbol Ortaokullar Arası İl Birinciliği müsabakalarında Kütahya Zafertepe Ortaokulu, Kütahya şampiyonu oldu.

Final maçında Cumhuriyet Ortaokulu ile karşılaşan Zafertepe Ortaokulu, mücadeleyi 49-30'luk skorla kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Karşılaşmaya Aras, Hasan, Melih, Kerem ve Kerimcan beşiyle başlayan Zafertepe Ortaokulu, dengeli geçen ilk periyodu 6-5 önde tamamladı. İkinci periyotta hücum temposunu artıran mavi-siyahlı ekip, etkili oyunuyla soyunma odasına 23-11'lik avantajla gitti.

İkinci yarıya istekli ve inançlı başlayan Zafertepe Ortaokulu karşısında, bazı oyuncularının sakatlanması nedeniyle ritmini kaybeden Cumhuriyet Ortaokulu farkı zaman zaman altı sayıya kadar indirse de, üçüncü periyot 34-22 Zafertepe üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın dördüncü ve son periyodunda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Zafertepe Ortaokulu, mücadeleyi 49-30 kazanarak Kütahya şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan İbrahim, Numan ve Yusuf da takımlarına katkı sağladı.

Tribünlerden Büyük Destek

Karşılaşmayı Zafertepe Ortaokulu Müdürü Enver Bodur, Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Akalan ve okul öğretmenleri tribünden takip etti. Yaklaşık 100 Zafertepe Ortaokulu öğrencisinin oluşturduğu coşkulu tribünler, maç boyunca takımlarına büyük moral verdi.

Şampiyonluk kupasını Okul Müdürü Enver Bodur'un elinden alan Zafertepe Ortaokulu sporcuları, maç sonunda rakip takım, öğretmenler ve taraftarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Takımın antrenörü Barış Korkmaz ve yardımcı antrenörü Cevdet Melih Salman, sporcu aileleri ve öğretmenler tarafından tebrik edildi.

Zafertepe Ortaokulu'nun bu önemli başarısı, Kütahya'da okul sporlarının yükselen değerini bir kez daha ortaya koyarken, şampiyon ekip Kütahya'yı iller arası grup müsabakalarında temsil edecek. Grup maçlarının, eğitim öğretim yılının ikinci yarısında oynanması bekleniyor. - KÜTAHYA