Kütahya, Spor Performansında Türkiye 4.'sü Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı 81 il performans karnesinde Kütahya, yaptıkları projeler ve antrenörlerin özverili çalışmaları sayesinde 75. sıradan Türkiye 4.'lüğüne yükseldi. Müdür Bülent Küçük, hedeflerinin önümüzdeki süreçte Türkiye birinciliği olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan 81 il performans karnesinde Kütahya, önemli bir çıkış yakalayarak 75. sıradan Türkiye 4.'lüğüne yükseldi.

Kütahya il genelinde gençlerin spora erişimini kolaylaştırmaya yönelik projeler, tesislerin etkin kullanımı, branş çeşitliliğinin artırılması ve sahadaki antrenörlerin özverili çalışmaları performans artışında etkili oldu. Sporcu sayısındaki ciddi yükseliş ve okul sporlarındaki gelişmeler de değerlendirmeye olumlu yansıdı. Müdür Bülent Küçük, gençlere yönelik uygulanan programlarla hem spora katılım oranının hem de elde edilen sportif başarıların belirgin şekilde arttığını ifade etti. Kütahya'nın Türkiye 4'üncülüğü gibi büyük bir başarıya imza atmasının ilin spor vizyonunda yeni bir dönem başlattığını vurgulayan Küçük, hedeflerinin önümüzdeki süreçte Türkiye birinciliği olduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
