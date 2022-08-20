Kütahya spor haberi... Bucaspor 1928'de Dumlupınar takımından memnun Spor Haberleri Kütahya yerel spor haberine göre TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 Bolu kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Erokspor'la 1-1 berabere kaldı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 Bolu kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Erokspor'la 1-1 berabere kaldı. Bucaspor 1928'de Berke takımı adına gol atan isim oldu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar özel maçlarda skorun önemli olmadığını, takımın genel performansından memnun olduğunu ifade etti. Dumlupınar, "Geride kalan süreçte 3 hazırlık maçı oynadık. İlk maçla son maç arasında fark görüyorum çünkü gelişim gösterdik. Her geçen gün sistemimiz oturnacak. Takımımız daha iyi duruma gelecek" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bucaspor Bolu Spor Haberler

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