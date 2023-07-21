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Kütahya Sakatlar Derneği Boccia Takımı Vali Ali Çelik'i Ziyaret Etti

Spor Haberleri

Yalova'da düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen Kütahya Sakatlar Derneği Boccia takımı Vali Ali Çelik'i ziyaret etti. Dernek Başkanı Hatice Yakar ve antrenör Ali Osman Altınay, dernek üyesi sporcularla birlikte elde edilen başarı sonrası Vali Ali Çelik'i ziyaret etti. Vali Çelik, derneğin ve takımın elde ettiği bu başarıdan dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi.

Yalova'da düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen Kütahya Sakatlar Derneği Boccia takımı Vali Ali Çelik'i ziyaret etti.

Kütahya Sakatlar Derneği, yüzme, atletizm ve dans gibi farklı alanlarda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dernek, strateji ve doğruluk oyunu olan Boccia'da yeni bir takım kurdu. Takım, Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükseldi.

Dernek Başkanı Hatice Yakar ve antrenör Ali Osman Altınay, dernek üyesi sporcularla birlikte elde edilen başarı sonrası Vali Ali Çelik'i ziyaret etti.

Başarılarından dolayı takımı tebrik eden Vali Çelik, derneğin ve takımın elde ettiği bu başarıdan dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi.

Çelik, "Kütahya'mızı gururlandıran bu başarı, hem Kütahya Sakatlar Derneği'nin spor alanında gösterdiği çaba ve azmin hem de engellerin aşılabileceğinin güzel bir örneği oldu" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatice Yakar Kütahya Türkiye Yalova Spor Haberler

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