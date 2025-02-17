Kütahya Kros Takımı, Bölge Yarışmasında İkincilik Elde Etti

Kütahya'yı temsilen Aydın Kuşadası'nda düzenlenen bölge yarışmasına katılan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kros takımı, 15 okul arasından grup ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Konuyla ilgili KUTSO MTAL'den yapılan açıklamada," Kros takımımızın başarısında emeği geçen idarecilerimize, tüm öğretmenlerimize ve özellikle beden eğitimi öğretmenimiz ile antrenörümüze teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, Türkiye finalinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA