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Kütahya Kent Park'ta U14 Oryantiring İl Şampiyonası Düzenlendi

Kütahya Kent Park'ta U14 Oryantiring İl Şampiyonası Düzenlendi
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Kütahya Kent Park'ta gerçekleştirilen U14 Birinci Kademe Oryantiring İl Şampiyonası'nda yaklaşık 50 sporcu harita yardımıyla hedef bulmak için mücadele etti. Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Kütahya Kent Park'ta, U14 Birinci Kademe Oryantiring İl Şampiyonası Müsabakaları gerçekleştirildi.

Parkta hedef bulmak için yarışan öğrenciler, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Harita yardımı ile hedefleri sırasıyla bulmak için E10, E12, E14, K12, ve K14 olmak üzere 5 kategoride yarışan sporcular, araziyi tanıma imkanı buldu. Yarışmalarda, Kütahya ve Tavşanlı'dan hakemler ve gözlemciler de görev aldı. Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı il birinciliğinde derece elde eden sporcular yarışma sonunda madalyalarını aldı.

Oryantiring yarışına katılan sporcular, oldukça heyecanlı ve zor bir parkurda mücadele ettiklerini, ancak farklı parkur içerisinde yarışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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