Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü, Paralimpik Judo Branşında Türkiye Derecesi Elde Eden Öğrencileri Kabul Etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, paralimpik judo branşında Türkiye derecesi elde eden Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden paralimpik judo branşında Türkiye ikincisi olan ve milli takıma seçilen Muhittin Uzma, yine paralimpik judo branşında Türkiye ikincisi olan İbrahim Sarp ile judo branşında Türkiye ikincisi olan Ayşenur Turhan, Ayşegül Baran, Türkiye üçüncüsü olan Ahmet Erdem Ay İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Rahime Eşen ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Özünlü de yer aldılar. Öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler veren Müdür Başyiğit, milli takıma seçilen Muhittin Uzma'ya milli takımda başarılar diledi, öğrencilerin başarısında emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA