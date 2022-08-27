Kütahya haberleri... Kütahya'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Zafer Kupası heyecanı Spor Haberleri Kütahya haberler... Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Zafer Kupası müsabakalarına katıldı. Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Zafer Kupası müsabakalarına katıldı. Başkan Vekili Damcı, yarışmacılara başarılar diledi. Kütahya Belediyesi'nin destekleri ile Kütahya Okmeydanı'nda düzenlenen Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Zafer Kupası müsabakalarına katılan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, tesis önünde kurulan stantları, Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan ile birlikte gezdi. Yarışmalar hakkında kulüp başkanı Erduğan'dan bilgiler alan Başkan Vekili Damcı, yarışmacılara başarılar diledi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kütahya Spor Haberler

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