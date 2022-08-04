Kütahya haberleri: Çayırovalı Yaşar Efe Altıntaş Boksta Türkiye 2.si oldu - Haberler

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Kütahya haberleri: Çayırovalı Yaşar Efe Altıntaş Boksta Türkiye 2.si oldu

Kütahya haberleri: Çayırovalı Yaşar Efe Altıntaş Boksta Türkiye 2.si oldu

Gelen Kütahya haberine göre Çayırova Belediyesi sporcusu Yaşar Efe Altıntaş, Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasında, ağırsıklette Türkiye 2.'si oldu.

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Çayırova Belediyesi sporcusu Yaşar Efe Altıntaş, Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasında, ağırsıklette Türkiye 2.'si oldu.

Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası 903 sporcunun katılımıyla Kırıkkale'de düzenlendi. Çayırova Belediyesi'ni İsmail Vinçoğlu, Enes Köroğlu, Adem Şimşek ve Yaşar Efe Altıntaş temsil etti. Düzenlenen turnuvaya 2. turda İsmail Vinçoğlu, 3.turda ise Adem Şimşek veda etti. Finallere çıkmaya hak kazanan yarışmacılardan Enes Köroğlu çeyrek finalde rakibine mağlup olurken, Yaşar Efe Altıntaş çeyrek final ve yarı finalde rakiplerine şans tanımadı ve adını finale yazdırdı. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Yaşar Efe Altıntaş finalde rakibi ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta maçta rakibine mağlup olarak Türkiye ikincisi olan Altıntaş, gümüş madalya aldı.

Kickboks takımı Kütahya'ya gitti

Öte yandan Çayırova Belediyesi kickboks takımı 5-7 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da yapılacak 100.Yıl Zafer Kupası Kickboks Şampiyonası için Kütahya'ya hareket etti. 5 erkek 3 kız sporcu olmak üzere toplamda 8 sporcu şampiyonada Çayırova Belediyesi'nin başarısı için ter dökecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Altıntaş Kütahya Türkiye Spor Haberler

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