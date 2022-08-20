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Kütahya haberi: Spor Tırmanış 30 Ağustos Zafer Kupası Yarışması, Kütahya'da yapılacak

Kütahya haberi: Spor Tırmanış 30 Ağustos Zafer Kupası Yarışması, Kütahya'da yapılacak

Spor Haberleri

Kütahya spor haberi... Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kütahya'da Spor Tırmanış 30 Ağustos Zafer Kupası Yarışması düzenleyecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Kütahya'da Spor Tırmanış 30 Ağustos Zafer Kupası Yarışması düzenleyecek.

Federasyonun açıklamasına göre yarışma, Dumlupınar Üniversitesi Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı'nda 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Organizasyon, küçükler ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kütahya Spor Haberler

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