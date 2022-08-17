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Kütahya haberi! Gediz'de voleybol turnuvası

Kütahya haberi! Gediz'de voleybol turnuvası

Spor Haberleri

Kütahya haberlerine göre Kütahya'nın Gediz İlçesinde, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu yaz Kur'an Kursları kız öğrencileri arası voleybol turnuvası final maçı ile sona erdi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu yaz Kur'an Kursları kız öğrencileri arası voleybol turnuvası final maçı ile sona erdi.

Hicret Kur'an Kursu ve Muhipler Kur'an Kursu arasında kıyasıya geçen mücadele sonunda Hicret Kur'an Kursu turnuva şampiyonu oldu.

Şampiyonluk maçının ardından düzenlenen kupa törenine Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gençlik Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, İlçe Müftü vekili Osman avcı katıldı.

Belediye olarak her zaman öğrencileri, gençleri destekleyeceklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, "Bugün burada kıyasıya mücadele eden yavrularımızı tebrik ediyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık voleybol Kütahya Gediz Spor Haberler

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