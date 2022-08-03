Kütahya haber... Bucaspor 1928'de Dumlupınar hedeflerini açıkladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928'de göreve gelen teknik direktör Cüneyt Dumlupınar değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir camiaya geldiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bucaspor camiasına geldiğim için çok mutluyum. Başkanımız, yönetimimiz ve teknik heyet olarak kenetlenmiş durumdayız. Tek hedefimiz 1'inci Lig'e çıkmak. Bu doğrultuda herkes üzerine düşen görevi yapacak. Bucaspor bu hedefe yüreyecek" diye konuştu.

"Adım adım gideceğiz" diyen Dumlupınar, "Nihai nokta hedefimiz Süper Lig. Kadromuzu yani iskeletimizi korunmuş durumdayız. Şu ana kadar 3 transfer yaptık. Tesislerimizde idmanlar devam edecek ardından kamp başlayacak. Gerekli takviyeleri de yapacağız. Futbolcular sahada basmadık yer bırakmayacak. Kamp boyunca Bolu'da en az 5 hazırlık maçı yapmayı hedefliyoruz. Amacımız şampiyonluk olacak, herkes bütünleşecek ve hep beraber hareket edeceğiz" dedi.