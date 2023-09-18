Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcuları Tenis Kupasında Başarılı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 8, 9 ve 10 yaş Sonbahar Tenis Kupası Türkiye serisinde başarılı sonuçlar elde etti. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ederiz.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Türkiye Tenis Federasyonunun Fethiye'de düzenlediği 8, 9 ve 10 yaş sonbahar tenis kupası Türkiye serisinde başarılı sonuçlar elde etti.

Konuyla ilgili Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonunun Fethiye'de düzenlediği 8, 9 ve 10 yaş Sonbahar Tenis Kupası Türkiye serisinde sporcularımız 9 yaşta Ayşe Lal İnceoğlu ana tablo finalisti, 10 yaşta İclal Karaarslan ana tabloda finalisti, 8 yaşta Melis Karaarslan ise confilation maçlarında birinci olmuştur. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA