Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Emet'teki tesisleri inceledi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Emet ilçesindeki semt sahaları, şehir stadı ve gençlik merkezini incelemek üzere ziyarette bulundu. İncelemelerde, çalışmalar ve çevre düzenlemeleri gibi konular üzerinde istişareler yapıldı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Emet ilçesinde semt sahaları, şehir stadı ile gençlik merkezinde incelemelerde bulunuldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Emet ilçesinde Belediye, Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile yapılan semt sahaları, şehir stadı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılan gençlik merkezinde incelemelerde bulunuldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tuna Şimşek Arslan ile birlikte Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Ali Ceyhan, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Emet ilçesine kazandırılan Gençlik Merkezi'nin yanı sıra, yeni inşa edilen Gazi Emet Şehir Stadı'nda da incelemeler yapan heyet, çalışmalar, çevre düzenlemeleri gibi konularda istişarelerde bulundular. Heyet daha sonra ilçe geneli yapımlarında son aşamalara gelen 8 semt sahasında da ayrı ayrı incelemeler yaparak çalışmaları değerlendirdiler. - KÜTAHYA