Kütahya, gençlik ve spor alanında Türkiye 4.'sü oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı performans sonuçlarına göre Kütahya, gençlik ve spor alanındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye genelinde 4. sırada yer aldı. Yurtlarda sağlanan olanaklar ve spor projeleri, Kütahya'nın bu başarısında önemli rol oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan 81 il performans karnesinde Kütahya, gençlik ve spor alanında gösterdiği başarılı çalışmalarla 2025 yılını Türkiye 4.'sü olarak tamamladı. Elde edilen bu önemli başarıda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen öğrenci odaklı projeler ve hizmet anlayışı belirleyici rol oynadı.

Açıklanan performans sonuçlarına göre Kütahya'da, 2025 yılı boyunca barınmadan spora, beslenmeden sosyal yaşama kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı. Yapılan planlama ve kapasite artırımı çalışmaları sayesinde il genelindeki yurtlarda başvuru yapan tüm öğrenciler yerleştirildi. Böylece Kütahya merkezde barınma ihtiyacı olan hiçbir öğrenci açıkta kalmadı.

Öğrencilerin güvenliği ön planda tutulurken, modernize edilen yurt binaları ve 7 gün 24 saat esasına dayalı güvenlik uygulamalarıyla huzurlu bir barınma ortamı sağlandı. Yurt mutfaklarında ise hijyen ve besin değeri yüksek menüler sunularak, düzenli denetimler eşliğinde beslenme hizmetlerinde yüksek memnuniyet oranlarına ulaşıldı.

Gençlerin aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla yeri uygun olan yurtlarda fitness salonları hizmete açıldı. "Spor Her Yerde" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle de öğrenciler sporla buluşturularak, sporun günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi hedeflendi.

Yurtlar yalnızca barınma alanları olmaktan çıkarılarak; akademik kurslar, sanat atölyeleri, kariyer seminerleri ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği yaşam ve gelişim merkezlerine dönüştürüldü. Bunun yanı sıra, spor branşlarında yapılan çalışmalarla sporcu sayısı artırıldı ve Kütahya'nın spor altyapısı güçlendirildi.

2025 yılını Türkiye 4.'sü olarak tamamlamanın gururunu yaşayan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2026 yılı için hedefini daha da yükseltti. İl Müdürlüğü, yeni dönemde Türkiye birinciliğini hedefleyerek çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
