Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yapılmış olan sportif faaliyetlerde üniversiteyi başarıyla temsil eden sporculara Teşekkür Belgesi Takdim Töreni düzenledi. Törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, akademik personel ve il müdürleri katıldı. Törende başarılı olan öğrencilere ve antrenörlere belge takdim edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde başarılı öğrencilere teşekkür belgesi

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yapılmış olan sportif faaliyetlerde üniversiteyi başarıyla temsil eden sporculara Teşekkür Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Tekin, Garnizon Komutanlığı Hv. İkb. Alb. Koray Çetin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, il müdürleri ve akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"Alıştığımız normal bir eğitim sistemi var, bu anlayışı değiştirmeye çalıştık"

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, törende yaptığı konuşmada, "Alıştığımız normal bir eğitim sistemi var, bu anlayışı değiştirmeye çalıştık. Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını istedik. Elimizden geldiği kadar bu konuda teşvik ettik. Geldiğimiz noktada yapmış olduğumuz işlerin ne kadar doğru olduğu görmüş olduk. Pandemiye rağmen bu geldiğimiz nokta bizim için övünç kaynağı olmuştur. DPÜ sadece sporda değil diğer alanlarda da başarılı. Teknofest'e katılan takım sayımızı 53' çıkardık, daha da arttıracağız. Öyle bir seviyeye geldik ki Teknofestte iki alanda birinci olduk. Bu öğrencilerimizin kendi gayretleriyle, fedakarlıklarıyla oldu. Sporda da böyle, bu başarı tamamen sizindir. Bizler sizlere pandemi dolayısıyla pek katkı veremedik. Bu sebeple sizleri takdir ediyorum. Üniversitemiz ismini yakışır bir şekilde adım adım istikbale gidiyor. Ben başarılı öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor, hayatta başarılar diliyorum" diye konuştu.

Törende Rektör Kazım Uysal ve protokol üyeleri tarafından, kadın yüzme ve badminton, futbol, hentbol, atletizm ve boks, basketbol, muay-thai, voleybol, güreş ve karate branşlarında başarılı olan öğrencilere ve antrenörlerine belge takdim edildi.