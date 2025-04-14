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Kütahya Diriliş Spor Kulübü'nün Başarısı Göz Doldurdu

Kütahya Diriliş Spor Kulübü'nün Başarısı Göz Doldurdu
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Kütahya Diriliş Spor Kulübü, Bursa'da düzenlenen Salon Puta Bölge Elemeleri'nde birçok başarı elde ederek şehrini gururlandırdı. Minik, yıldız ve genç kategorilerdeki sporcuları, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken, kulüp iddialı bir şekilde hazırlık yapıyor.

Kütahya Diriliş Spor Kulübü, Bursa'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Salon Puta Bölge Elemeleri'nde sergilediği performansla göz doldurdu. 400'ü aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda Kütahyalı sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde elde ettikleri derecelerle şehri gururlandırdı.

Minik erkekler kategorisinde yarışan Sinan Ayaz Seyman, dördüncülük elde ederek finale yükselme hakkı kazandı. Yıldız erkeklerde Mehmet Akif Özer ikinci, Eren Eşsiz ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise İsa Akkurt birinciliği elde ederken, Muhammed Yusuf Sarıkaş üçüncü sırada yer aldı.

Yıldız erkekler takım kategorisinde Mehmet Akif Özer, Eren Eşsiz, Emir İmren ve Ömer Salih Sarıkaya'dan oluşan takım, rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti ve Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Genç erkeklerde de İsa Akkurt, Muhammed Yusuf Sarıkaş ve Muhammed Enver Bilir'den oluşan ekip, sergiledikleri üstün performansla birincilik kürsüsüne çıktı.

Hedef, Türkiye Şampiyonluğu

Geçmişte de Türkiye ikincilikleriyle adından söz ettiren Diriliş Spor Kulübü, bu sezon yıldızlar ve gençler kategorilerinde gelen takım birincilikleriyle başarı grafiğini daha da yukarı taşıdı. Kulüp, önümüzdeki aylarda Konya ve Samsun'da yapılacak Türkiye Şampiyonaları'na iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Yöneticisi ve Resmi Antrenörü Ebru Gül Çakır, "Kütahya Diriliş Spor Kulübü olarak bir kez daha şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Amacımız bu kadim sporu Kütahya'da yaşatmak ve yaygınlaştırmak. Merkezimizin yanı sıra Gediz ve Altıntaş ilçelerinde de aktif faaliyet gösteriyoruz. 40'a yakın lisanslı sporcumuzla disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Açıklamasında destek veren herkese teşekkür eden Çakır, elde edilen her başarının yalnızca bir spor dalını değil, aynı zamanda milletimizin tarihi hafızasını ve kültürel mirasını yaşatma çabası olduğunu vurguladı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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