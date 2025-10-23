Haberler

Kütahya'daki Spor Tesisleri Yenilendi

Kütahya'daki Spor Tesisleri Yenilendi
Güncelleme:
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tesislerdeki kapsamlı iyileştirme ve yenileme çalışmalarını tamamladı. İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahya'daki spor altyapısının güçlendiğini belirtti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde yürütülen kapsamlı iyileştirme ve yenileme çalışmaları tamamlandı. İl Müdürü Bülent Küçük, yapılan çalışmalarla Kütahya'daki spor altyapısının önemli ölçüde güçlendiğini belirtti.

Müdür Bülent Küçük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı sahalarımızda yürütülen kapsamlı iyileştirme ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Dumlupınar Stadyumu'nda drenaj hattı ve saha zemini yenilendi. Tartan pist çalışmaları ise hava şartlarına bağlı olarak en kısa sürede tamamlanacak. 30 Ağustos Stadı'nda saha zemini tamamen yenilenerek sporcularımıza daha elverişli bir oyun alanı kazandırıldı. M. Asım Alkış Stadı'nda file sistemleri yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Zamanla yıpranan ve yoğun kullanım nedeniyle bakım ihtiyacı doğan sahalarımızı yenileyerek, Kütahya halkına ve amatör spor kulüplerimize yakışır tesislerde hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte çalışmaların sürdüğü dönemde gösterilen anlayış için tüm sporcularımıza, kulüplerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yenilenen sahalarımız, Kütahya amatör sporunun temelini daha da güçlendirecek ve geleceğin sporcularına daha sağlıklı bir ortam sunacaktır." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
