Kütahya'daki Halil Akkaş Spor Kompleksi Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Halil Akkaş Spor Kompleksi'nde son aşamalara gelindiğini ve tesisin kısa sürede hizmete açılacağını duyurdu. Genç sporcuların antrenman yaptığı tesisin, Kütahya sporuna önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ildeki önemli spor yatırımlarından biri olan Halil Akkaş Spor Kompleksi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını duyurdu.

Yapımı süren tartan pist ve çevre düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirten yetkililer, tesisin uluslararası standartlara uygunluk test sürecinde olduğunu ifade etti.

Kısa süre içerisinde modern tesisin halkın ve sporcuların hizmetine sunulacağını vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tesisin Kütahya sporuna önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Ziyaret sırasında pistte antrenman yapan genç sporcularla bir araya gelen yetkililer, sporcuların hedef ve beklentilerini dinledi.

Açıklamada, "Bu tesislerde yetişecek sporcularımızın ülkemizi ulusal ve uluslararası arenalarda gururla temsil edeceklerine inancımız tam. Kütahya'mıza ve spora gönül veren herkese hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
