Kütahya'daki Halil Akkaş Atletizm Stadı Yenilendi

Kütahya'nın Halil Akkaş Atletizm Stadı, kapsamlı tadilat çalışmalarının ardından modern bir şekilde yeniden açılıyor. Tesis, 16 Kasım Pazar günü spor severleri ağırlamaya başlayacak ve gençleri spora teşvik etmeyi hedefliyor.

Kütahya'nın önemli spor alanlarından Halil Akkaş Atletizm Stadı, kapsamlı tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden halkın kullanımına açılıyor. Modernize edilen tesis, 16 Kasım Pazar günü itibarıyla spor severleri ağırlamaya başlayacak.

Yenileme sürecinde yürüyüş alanları, antrenman pistleri ve çeşitli spor branşlarına uygun bölümler elden geçirilerek daha konforlu ve güvenli bir hale getirildi. Stadın, bireysel antrenman yapan sporculardan vatandaşlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet vermesi hedefleniyor.

Gençleri spora teşvik eden ve şehrin spor altyapısını güçlendiren bu dönüşümün, Kütahya'nın spor geleceği açısından önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Kütahya, yenilenen pistleriyle yeniden sporun merkezi olmaya hazırlanıyor. Sporun kalbi Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda yeniden atacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
