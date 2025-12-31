Kütahya'da yurtlig müsabakaları tamamlandı

Kütahya'da düzenlenen yurtlig müsabakaları, 12 farklı branşta mücadele eden 320 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı. Büyük bir heyecan ve mücadeleye sahne olan organizasyonda genç sporcular, performansları ve centilmenlikleriyle izleyenlerden takdir topladı.

Sahada ter döken sporcular, yurtlig ruhunu en iyi şekilde yansıtırken, müsabakalar boyunca spor dolu anlar yaşandı. Organizasyonda gösterdikleri başarılı performanslarla öne çıkan sporcular, Bölge ve Türkiye Şampiyonalarında Kütahya'yı temsil etme hakkı kazandı.

Yetkililer, yurtlig müsabakalarının gençlerin sporla buluşmasına ve yeteneklerini sergilemesine önemli katkı sunduğunu belirterek, ili temsil edecek sporculara başarı dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda öğrencilerin beden ve ruh sağlığını desteklemek, spor kültürünü geliştirmek ve yurtlar arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 2025-2026 Yurt Lig Spor Turnuvaları, bu sezon basketbol branşıyla start aldı. - KÜTAHYA