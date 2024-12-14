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Kütahya'da Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası Başladı

Kütahya'da Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası Başladı
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Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, 24 ilden gelen 21 kadın ve 24 erkek takımla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, sporun disiplin ve centilmenliğin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Kütahya'da düzenlenen Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası başladı.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 24 ilden 21 kadın ve 24 erkek takımı mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Kuraş gibi geleneksel bir spor dalını yaşatmanın kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Spor yalnızca fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda disiplin, centilmenlik ve kardeşliğin gelişimi esastır. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerimize her türlü imkanı sağlamakta ve gün geçtikçe sporla buluşan öğrenci sayısı artmaktadır. Bu artışlar illerimizin sporla ve sporcularla daha çok buluşmasına zemin hazırlamaktadır."

Küçük, şampiyona için gelen sporcu ve antrenörlerin Kütahya'yı gezip tanımalarını da tavsiye etti.

Konuşmanın ardından Küçük, organizasyona destek veren kurum ve kuruluş temsilcileri ile hakem ve antrenörlere hediye takdim etti.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
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