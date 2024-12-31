Kütahya'da Yıldızlar Futsal İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Kütahya'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen okullar arası Yıldızlar Futsal Erkekler ve Kızlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Büyük bir heyecan ve rekabet içinde geçen turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

Turnuvaya katılan tüm okullara ve sporculara teşekkür edilerek, centilmence mücadelelerinden dolayı tebrikler iletildi.

Erkekler kategorisinde birinciliği Tavşanlı Moymul Ortaokulu, ikinciliği Atatürk Ortaokulu, üçüncülüğü Mimar Sinan Ortaokulu ve dördüncülüğü de Gediz Atatürk Ortaokulu elde etti.

Kızlar kategorisi birinciliği Mimar Sinan Ortaokulu, ikinciliği Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu, üçüncülüğü Dumlupınar Ortaokulu ve ve dördüncülüğü de Pazarlar Ortaokulu derece elde etti. - KÜTAHYA