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Kütahya'da Yıldızlar Bilek Güreşi İl Birinciliği Tamamlandı

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2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Yıldızlar Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları Kütahya'da sona erdi. Emre Uyanıker ve Tarık Demirkesen il birincisi oldu.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Yıldızlar Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Kütahya'da yapılan yarışmalarda 55 kg'da Gediz Erdoğmuş Köyü Ortaokulu Öğrencisi Emre Uyanıker ve 60 kiloda Mehmet Ortaokulu Öğrencisi Tarık Demirkesen il birincisi oldular. Kütahya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen okullar arası yıldızlar bilek güreşi turnuvasında, Gediz Erdoğmuş Ortaokulu öğrencisi Emre Uyanıker ile Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Tarık Demirkesen hem sağ hem de sol kolda il birincisi oldular.

Kütahya'yı bölge yarışmasında temsil etmeye hak kazandıklarını söyleyen Erdoğmuş Ortaokulu Müdürü Tahir Aslan, "Öğrencimiz aldığı birincilikle bizleri mutlu etti. Öğrencimiz bu turnuvaya çok iyi hazırlandı. Çok zor şartlarda buraya geldik ama başardık. Öğrencimiz hem sol kol kolda hem de sağ kolda il birinciliği kazandı. Hedefimiz yapılacak olan bölge finallerinde en iyi derece ile dönmek. Öğrencimizi ve Beden Eğitimi Öğretmenimiz Sercan Tarcan'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan aynı yarışmada Gediz Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Hasan Berkay Er ise 50 kilogramda sağ kol birincisi, sol kol üçüncüsü oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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