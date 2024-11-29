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Kütahya'da Yıldız Erkek Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Kütahya'da Yıldız Erkek Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı
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Kütahya'da düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamındaki Yıldız Erkek Futbol İl Birinciliği sona erdi. Dereceye giren okullar, kupa ve madalyalarını aldı.

Kütahya'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen okullar arası 'Yıldız Erkek Futbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi.

Turnuvada dereceye giren okullar, kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı. Yarışmaya katılan tüm okullar ve sporcular tebrik edilirken, turnuvada dereceye giren okullar şöyle sıralandı:

Simav Osmanbey Ortaokulu, Özel İsabet Ortaokulu ve Linyit Ortaokulu. Dereceye giren takımların sporcuları, başarılarıyla büyük takdir toplarken, organizasyonun sporun gelişimine katkı sağladığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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