Kütahya'da Yılbaşından Bu Yana 260 Bin 388 Taşıt ve Sürücü Denetlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimlerinde yılbaşından bu yana toplam 260 bin 388 taşıt ve sürücü denetlendi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri tespit edilen binlerce sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bu yana yapılan trafik denetimlerinde toplam 260 bin 388 taşıt ve sürücünün denetlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde toplam 260 bin 388 taşıt ve sürücü denetlendi. Bu denetimlerde trafik mevzuatı dahilinde ihlali ve kusuru tespit edilenlerden, bin 299 araç ve sürücüye araç üzerinde kanuna aykırı teknik değişiklik yapmaktan, bin 975 sürücüye ses ve görüntü cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan, 2 bin 581 sürücü ve yolcuya kask kullanmamaktan, bin 797 kişiye sürücü belgesiz, yetersiz sürücü belgesi ile ya da sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmaktan, 2 bin 404 sürücüye kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten, 725 sürücüye yasal sınır üzerindeki alkol etkisinde taşıt kullanmaktan,7 bin 953 sürücüye duraklama ve park etme yasaklarına uymamaktan, cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA