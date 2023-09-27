Kütahya'da Trafik ve Asayiş Uygulamalarında 108 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamalarında 143 motosiklet, 22 araç, 170 şahıs sorgulanırken sürücülere toplam 108 bin 656 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç trafikten men edildi ve 3 kesici alet ele geçirildi. Bir çalıntı motosiklet de yakalanarak işlem yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamalarında 143 motosiklet, 22 araç, 170 şahıs sorgulanırken sürücülere toplam, 108 bin 656 TL para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Dumlupınar Mahallesi, Zafertepe Mahallesi ve TOKİ Mahallesi'nde yapılan trafik ve asayiş uygulamalarında, 4 araç trafikten men edildi. 143 motosiklet, 22 araç, 170 şahıs sorgulanırken, sürücülere 108 bin 656 TL para cezası uygulandı. 3 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca takip sonucu 1 adet çalıntı motosiklet yakalanarak motosiklet ve sürücüsüne işlem yapıldı. - KÜTAHYA