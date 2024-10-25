Kütahya'da Sporun Tabanını Yaymak İçin Yeni Projeler

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, kentte sporu tabana yaymak için çalışmalar yaptığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığa bağlı bir öğrenci yurdunda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Küçük, Kütahya'yı sportif anlamda gelişmiş bir spor şehri yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık iki ay önce Kütahya'da göreve başladığını hatırlatan Küçük, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımdan itibaren eksiklerimizi tespit ederek işe koyulduk. Tesislerimizi, bizden beklentileri ve sporun gelişimi için neler yapabileceğimizi belirleyerek kendimize bir yol haritası çıkardık. Sporu tabana yaymak adına 'Anaokullarından Spor Salonları' adlı projemizi hayata geçirdik. Bu sayede ana sınıflarına devam eden öğrencilerimiz bütün tesislerimizden ücretsiz bir şekilde faydalandırılıyor. Öğrencilerimiz antrenörlerimiz nezaretinde spor yapabiliyor."

Bülent Küçük, erken yaşlarda spora başlamanın geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek açısından önemli olduğunun altını çizerek, sporla iç içe geçen bir hayatla bağımlılıklardan uzak bir gençlik hedeflediklerini vurguladı.

Küçük, kentteki spor tesisleri ve gençlik merkezleri ile de gençlere ücretsiz eğitim verilerek kurslar düzenlediklerini sözlerine ekledi.