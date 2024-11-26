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Kütahya'da Sporculara Lisans İşlemlerinde Kolaylık

Kütahya'da Sporculara Lisans İşlemlerinde Kolaylık
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, sporcuların lisans ve vizeleme işlemlerinin artık il merkezine gitmeden ilçelerde de yapılabileceğini duyurdu. Bu yeni uygulama ile zaman ve ulaşım açısından büyük kolaylık sağlanacak.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, sporcuların lisans ve vizeleme işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlayacak yeni uygulamayı duyurdu. Küçük, yaptığı açıklamada, işlemlerin artık il merkezine gelmeden ilçelerde de yapılabileceğini belirtti.

"Artık sporcularımızın lisans işlemlerini daha kolay hale getiriyoruz. İl merkezine gelmenize gerek kalmadan, ilçelerinizden sporcu lisansı ve lisans vizeleme işlemlerinizi daha hızlı biçimde tamamlayabilirsiniz. Bu yenilikle, sporcularımız hem zaman hem de ulaşım açısından büyük kolaylık yaşayacak" diyen Küçük, bu adımın sporun yaygınlaşması ve gelişmesine de önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Sporcu lisans işlemleri ve detaylı bilgi için Tavşanlı, Simav, Gediz ve Emet Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri'ne başvurulabileceği belirtildi. Bu yenilik, sporcular ve aileleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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