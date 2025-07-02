Kütahya'da Spor Yatırımlarına Yerinde İnceleme

Kütahya'da Spor Yatırımlarına Yerinde İnceleme
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşlerinden Sorumlu Bakan Müşaviri Bora Selim, Kütahya'daki spor tesislerinde yatırım incelemesi yaptı. Altyapının durumu değerlendirildi ve gençlik için yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşlerinden Sorumlu Bakan Müşaviri Bora Selim, Kütahya'daki spor yatırımlarını yerinde inceledi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesislerinde gerçekleştirilen incelemelerde, mevcut altyapının durumu değerlendirilerek gençliğe ve spora yönelik yeni projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Şehrin spor vizyonuna katkı sağlayacak yatırımların planlaması noktasında önemli adımlar atıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, şu ifadelere yer verdi: "Gerçekleştirilen saha incelemelerinde, mevcut altyapının durumu gözlemlenerek gençliğe ve spora daha güçlü imkanlar sunacak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Her yatırım, gençlerimizin sporla buluştuğu sağlıklı ve güvenli alanlara dönüşürken; bu adımlar aynı zamanda geleceğe yapılan kalıcı hizmetler olarak ilimizin spor vizyonuna yön vermektedir. İlimizin spor vizyonuna değerli katkılar sunan ve geleceğe dair ortak hedeflerde buluşmamıza vesile olan bu nazik ziyaretlerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve kıymetli heyet üyelerine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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