Kütahya'da Rahvan At Yarışları Heyecanı

Kütahya Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun organize ettiği Rahvan At Yarışları, Kütahya Belediyesi Atlı Spor Tesislerinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Müsabakalar Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal A, İthal B ve Deste kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışları takip ederek heyecana ortak olan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şehrimizde düzenlediğimiz yarışmalara katılarak bizi yalnız bırakmadığınız ve bu güzel günü bize yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu organizasyonu yapmaktan çok mutlu olduk. İnşallah kazasız, belasız, sizlerin de memnun kalacağı yarışmaları sonlandırırız. Kütahya'da böyle bir etkinliğin düzenleniyor olması bize değer katıyor. Çünkü Kütahya, kültür ve sanatın başkentlerinden birisi. Bunu hoşumuza gitsin diye söylemiyoruz. Birleşmiş Milletler Eğitim, Kültür ve Bilim organizasyonu olan UNESCO, Kütahya ilini zanaat ve halk sanatları alanında Türkiye'nin ilk şehri ilan etti. Kültürel etkinliklerde, sporda, sanatta Kütahya gerçekten dünya markası. Böyle bir organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği olan geçmişteki arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Biz de bu alanı daha da iyi hale getirmeyi düşünüyoruz. Burası bize Milli Emlak Müdürlüğünden tahsis edilmişti. İnşallah çok yakın bir zamanda belediyemizin mülkü haline getireceğiz. Tahsis olduğu için fazla yatırım yapamıyoruz, bir de başka amaçlar için kullanamıyoruz. Takas usulüyle bu mülkün tamamını belediyemizin mülkü haline getirdikten sonra inşallah bundan sonraki yarışlarda burayı daha farklı göreceksiniz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Tüm yarışmacılarımıza ayrı ayrı başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, Rabbim sayısını artırsın, azaltmasın" ifadelerini kullandı.

Yarışmacılara başarılar dileyen Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, organizasyonun hayata geçirilmesinde büyük katkısı olan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a ve Kütahya Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Rahvan At Yarışları, kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara ödül, kupa ve bayrak takdimiyle sona erdi. - KÜTAHYA