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Kütahya'da Oryantiring İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleştirildi

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Kütahya Millet Bahçesinde düzenlenen oryantiring il birinciliği müsabakalarında öğrenciler hedef bulmak için yarıştı. Yarışmada derece elde eden sporcular madalyalarını aldı.

Oryantiring İl Birinciliği Müsabakaları, Kütahya Millet Bahçesinde gerçekleştirildi.

Kütahya Millet Bahçesinde okulları adına hedef bulmak için yarışan öğrenciler, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Harita ve pusula yardımı ile hedefleri sırasıyla bulmak için yarışan yıldız ve minikler kategorisindeki sporcular, araziyi tanıma imkanı buldu.

Yarışmalarda, Kütahya ve Tavşanlı'dan hakemler ve gözlemciler de görev aldı. 45 sporcunun katıldığı il birinciliğinde derece elde eden sporcular yarışma sonunda madalyalarını aldı.

Oryantiring yarışına katılan sporcular, oldukça heyecanlı ve zor bir parkurda mücadele ettiklerini ancak doğa içerisine de yarışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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