Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu
Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları E.A. isimli şahıstan, 1 gram bonzai, 2.64 gram esrar ve 2 adet film tablet içerisinde toplamda 27 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları E.A. isimli şahıstan, 1 gram bonzai, 2.64 gram esrar ve 2 adet film tablet içerisinde toplamda 27 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA