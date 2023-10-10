Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Tarafından Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda bir araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin Maruf Mahallesinde yaptığı çalışmalarda, A.A. (31) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA