Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Eylül Ayında Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği, Eylül ayı boyunca gerçekleştirdiği operasyonlarda birçok suçluyu yakaladı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliğinin Eylül ayı icraatları açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Büro Amirliğince 1-24 Eylül 2023 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, 36 narkotik yakalaması, 39.40 gram metamfetamin, 16,29 gram esrar, 13.81 gram bonzai, 6 adet extasy hap, 85 adet sentetik ecza hap, 1 kaçak telsiz, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 23 fişek/mermi, 23 kesici alet, 18 aranan şahıs ve 40 yoklama kaçağı yakalandı. Toplam 2 bin 839 şahıs sorgulandı. - KÜTAHYA