Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Ağustos Ayında Başarılı İcraatlar Gerçekleştirdi

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği, Ağustos ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda birçok suçluyu yakaladı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliğinin Ağustos ayı icraatları açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Büro Amirliğince 1-31 Ağustos 2023 tarihleri arası yapılan çalışmalarda,18 narkotik yakalaması, 23.35 gram metamfetamin, 4,25 gram esrar, 42.28 gr bonzai, 44 adet sentetik ecza hap, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 1 kasten yaralama yakalaması, 2 şüpheli şahıs, 5 kaçak telsiz, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 26 fişek/mermi, 35 kesici alet,19 aranan şahıs ve 64 yoklama kaçağı yakalandı. Toplamda 3 bin 585 şahıs sorgulandı. - KÜTAHYA