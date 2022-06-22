Kütahya'da kurumlar arası voleybol turnuvası Kütahya'da, kurumlar arasındaki iletişimin, spor bilincinin, sportif faaliyetlerin artırılmasını, hareketlilik ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlamak amacıyla Kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi. Kütahya'da, kurumlar arasındaki iletişimin, spor bilincinin, sportif faaliyetlerin artırılmasını, hareketlilik ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlamak amacıyla Kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi. Voleybol İl Temsilciliğinin 2022 faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, oynanan final maçları ile tamamladı. 21 kurumun katıldığı turnuvada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ikinci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Emet Kaymakamlığı da dördüncü oldu. Kıran kırana geçen müsabakalar sonrası dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Spor voleybol Kütahya Spor Haberler

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