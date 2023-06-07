Kütahya'da Hisarlı Ahmet Satranç Turnuvası sona erdi

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Hisarlı Ahmet Satranç Turnuvası sonuçlandı.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen Hisarlı Ahmet Satranç Turnuvası ödül töreni Kütahya Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. 2 gün süren turnuvanın ödül törenine Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen, Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Okursoy, sporcu ve aileleri katıldı. Törende derece alan öğrencilere madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

Yapılan turnuvada, 8 yaş ve altı kategorisinde, Arel Yeşilçay birinci, Halil Tuna Öcal ikinci, Özgür Deniz Candemir üçüncü ve Halit Bora Güneş dördüncü oldu. 10 yaş ve altı kategorisinde ise, Emre Kuru birinci, Kazım Bahadır Kaçar ikinci, Yağmur Derya Göktürk üçüncü ve Ümit Mete Şenel dördüncü oldu. 16 yaş ve altı kategorisinde ise, Aslınur Berrin Aydın birinci, Enes Tunca ikinci, Uğur Kaya Göktürk üçüncü ve Enes Solmaz dördüncü oldu. Açık yaş kategorisinde ise, Mehmet Eren Günay birinci, Batın Okur ikinci, Furkan Koca üçüncü ve İsmail Kerem Altınok dördüncü oldu. - KÜTAHYA