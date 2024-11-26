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Kütahya'da Gençler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Kütahya'da Gençler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
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Kütahya'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı okullar arası gençler hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Genç kızlar kategorisinde Kütahya Spor Lisesi birinci olurken, genç erkekler kategorisinde de aynı okul ilk sırayı aldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kütahya'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı okullar arası gençler hentbol il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Yapılan müsabakalar sonunda Genç Kızlarda, Kütahya Spor Lisesi birinci, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci ve Hayme Ana MTAL üçüncü oldu.

Genç Erkeklerde, Kütahya Spor Lisesi birinci, Fatih Anadolu Lisesi ikinci, ASE Sosyal Bilimler Lisesi ise üçüncü oldu. Düzenlenen törende dereceye giren takımlarına kupa ve madalyaları verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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