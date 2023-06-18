Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası düzenlendi

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, okçuluk tesisini Kütahya'ya kazandırarak gençlere önemli bir hizmeti daha sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin birçok ilinden Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası için ilimize gelen kemankeşler, kıyasıya yarıştı. Şampiyonaya katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Pandemi nedeniyle bir yılı boş geçtik. Ama üçüncü yıl burada bu şampiyonayı yapıyoruz. İlk göreve gelir gelmez il temsilcimiz Selim Erdoğan'ın önemli taleplerinden birisi buydu. Burayı İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci okçuluk merkezi olarak yaptık. İyi ki yapmışız. Okçu heykeliyle, tesisleriyle, inşallah yakında üzerini de kapattığımızda daha güzel hale gelecek. Burayı kapalı ve açık hale getirdiğimizde Türkiye kazandırdığımız önemli tesislerinden birisi olacak. Bu alanlar sporcularımızla güzelleşiyor. Ülkemizin birçok ilinden, ilçesinden buraya gelip bu heyecanlı yarışlara katılan sporcularımız başta olmak üzere, onlara emek veren hocalarına, ailelerine ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biraz önce bizde heyecanla izledik. Tabi ki her yarışın bir kazananı var ama kaybedeni yok. Yarışan tüm sporcularımıza katılımlarından dolayı tebrik ediyoruz. Kütahyamız Anadolu'nun kadim şehirlerinden birisi. 7 bin yıla yakın bir tarihi var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Dolayısı ile okçular için de gerçekten tarihte yerini almış önemli yerlerimizden birisi. Burayı şenlendirdiniz. Türkiye çapında ulusal yarışa ev sahipliği yapmanın onurunu bizlere yaşattınız. İlimize bu organizasyonu veren başta federasyon başkanımız ve ekibine, ilimiz federasyon temsilciliğine, siz değerli hemşehrilerime ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ise, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a böyle bir tesisi Kütahya'ya ve Türkiye'ye kazandırdığı için teşekkür etti.

Yapılan müsabakaların ardından; erkekler bireysel yarışmalarda Emir Soydan birinci, Tuğra Zorbey ikinci ve Esat Kağan Yağcı üçüncü oldu. Kızlar bireysel yarışmalarında ise, Berranur Söğüt birinci, Ahsen Demirci ikinci ve Eylül Akyüz üçüncü oldu. Yıldız Takımlar Kızlarda, Negehan Tutuş Okçuluk Spor Kulübü birinci, Akşehir Selçuklu Spor Kulübü ikinci ve Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üçüncü oldu. Yıldız Takımlar Erkeklerde; Meram Belediye Spor Kulübü birinci, Akçakoca Akıncılar Ocağı Okçuluk Kulübü ikinci, Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üçüncü oldu.

Derece alan sporcuların ve takımların madalyaları Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve yarışmaya katılan il protokolü tarafından verildi. - KÜTAHYA