Kütahya, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Kütahya'da, yaklaşık bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, TOKİ Bin Kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarla başladı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, 1 Şubat tarihine kadar devam edecek. Şampiyona ile birlikte Kütahya, tarihinde ilk kez Salon Puta Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen minikler ve yıldızlar kategorisindeki sporcular, ata sporu okçuluğun köklü geleneğini salon ortamında yaşatırken, organizasyon sporcular ve aileler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, şampiyonada mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlere başarılar dileyerek, organizasyonun Kütahya için önemli bir spor faaliyeti olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA