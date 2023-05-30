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Kütahya'da Galatasaray Şampiyonluğu Coşkusu

Kütahya'da Galatasaray Şampiyonluğu Coşkusu

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Kütahya'da da coşkuyla karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda şehrin merkezindeki olan Zafer Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı. Taraftarların düzenlediği araç konvoyu da renkli görüntülere sahne oldu.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Kütahya'da da coşkuyla karşılandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda şehrin merkezindeki olan Zafer Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Taraftarların düzenlediği araç konvoyu da renkli görüntülere sahne oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Kütahya Spor Haberler

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