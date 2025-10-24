Kütahya'da Cumhuriyet Koşusu Düzenlendi

Kütahya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet koşusu düzenlendi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Akkent Mahallesi'ndeki spor salonunun önünden başlayan koşuya, 6 farklı yaş kategorisinde yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yarışlara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti de ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet koşumuzu bu yıl Kütahya'da ilk kez oluşturulan 2 bin 500 metrelik kros parkurunda gerçekleştirmenin heyecanını da yaşıyoruz. Bu anlamlı günde yalnızca bir yarış değil, sporun şehri Kütahya'mızın yeni spor vizyonunun da bir göstergesi yaşandı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak atletizmden yüzmeye, salon sporlarından açık hava tesislerine kadar tüm branşlarda altyapı ve tesisleşme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Dereceye giren sporcuların ödüllerinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında takdim edileceğini de aktaran Küçük yarışmaya katılan sporcuların, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsilen Ankara'da piste çıkacaklarını da sözlerine ekledi.