Kütahya'da Amatör Takımların Antrenman Sahaları Belirlendi

Kütahya'da Merkez Süper Amatör ve 1. Amatör Grup takımlarının antrenman sahası ve saatleri kur'a çekimi, Dumlupınar Spor Salonu Genç Ofis'te gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kur'a çekiminin ardından takımların yeni sezon hazırlık süreci resmen şekillendi.

Kütahya'da amatör futbol heyecanının artarak devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA